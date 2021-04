Mattino 5 | il racconto dell’operaio di Taranto sospeso per un post sulla fiction con Sabrina Ferilli

(Di martedì 13 aprile 2021) Uncondiviso sui social gli costa la sospensione cautelativa da parte dell’azienda diper la quale lavora dal 2000. E’ la storia di Riccardo Cristello, 45 anni, che lo scorso 24 marzo pubblica su Facebook unin cui si invita a guardare la serie tv “Svegliati Amore mio“, connei panni di una mamma coraggio pronta a lottare per la sua giovane figlia, malata di leucemia a causa delle polveri sottili prodotte dall’acciaieria della città. Una storia che potrebbe essere la storia di moltissime persone che si sono ammalate per aver lavorato in ambienti malsani. Il“incriminato” si conclude con una frase forte che recita: “In nome del profitto la vita dei bambini tarantini non conta. Assassini“. Riccardo Cristello fa un copia e incolla di quel ...

Advertising

emilioftorsello : Oggi sul Mattino vi racconto l’impero di @ChiaraFerragni: le società, i brand, l’imprenditrice. -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino racconto

ilmattino.it

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, interviene con un messaggio alla trasmissione '5'... Secondo ildi Roman, Olesya 'ha dei genitori. Quando nella trasmissione ha detto che non ...Lei è 'magra come un filo d'erba, bianca come il latte, coi capelli neri e gli occhi chiari, ancora infantili'. Se ne sta in mezzo a un migliaio di persone stipate su un bastimento diretto alla '...Federica Panicucci durante il servizio di Mattino 5 sulla piccola Denise Pipitone, mostra alcune foto che ritraggono un gruppo di bambini ...Mattino Cinque, Federica Panicucci incredula per una foto: "È impressionante" È tornata a parlare del caso di Denise Pipitone Federica Panicucci a Mattino ...