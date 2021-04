Juventus, nuova rivelazione: “CR7 via. Post Pirlo? Occhio a due ipotesi…” (Di martedì 13 aprile 2021) Juventus – L’indiscrezione lanciata da ‘Calciomercato.it’ scuote gli scenari futuri della società. Ecco le parole di Guelpa, esperto di mercato, riportate appunto da Calciomercato.it. “La storia tra CR7 e la Juventus può concludersi alla fine di questa stagione. Post Pirlo? Ci sono due strade: un nome top o un giovane con già buona esperienza. Occhio a De Zerbi”. Un cambio drastico partendo dalla panchina e finendo a lui: Cristiano Ronaldo la stessa di questa Juve con i suoi 31 milioni di euro stagionali. Juventus, via Pirlo e Ronaldo? Stando infatti alle indiscrezioni la dirigenza bianconera valuterebbe un futuro allenatore (giovane) ma con più esperienza. Si fa il nome di De Zerbi che con il suo Sassuolo sta macinando punti importanti e avvicinandosi stagione dopo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 13 aprile 2021)– L’indiscrezione lanciata da ‘Calciomercato.it’ scuote gli scenari futuri della società. Ecco le parole di Guelpa, esperto di mercato, riportate appunto da Calciomercato.it. “La storia tra CR7 e lapuò concludersi alla fine di questa stagione.? Ci sono due strade: un nome top o un giovane con già buona esperienza.a De Zerbi”. Un cambio drastico partendo dalla panchina e finendo a lui: Cristiano Ronaldo la stessa di questa Juve con i suoi 31 milioni di euro stagionali., viae Ronaldo? Stando infatti alle indiscrezioni la dirigenza bianconera valuterebbe un futuro allenatore (giovane) ma con più esperienza. Si fa il nome di De Zerbi che con il suo Sassuolo sta macinando punti importanti e avvicinandosi stagione dopo ...

