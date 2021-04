Il tecnico dell' Atalanta avrebbe inveito durante un controllo a sorpresa

(Di martedì 13 aprile 2021) Gian Piero Gaperiniinsultato l'ispettore'antidoping, interrompendo il test che stava effettuando un calciatore. Gasperini, chiesta squalifica di 20 giorni per insulti a ispettore’antidoping su Notizie.it.

Advertising

rtl1025 : ?? 'Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema #antidoping. Con que… - Agenzia_Ansa : Sono stati arrestati il sindaco e la dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Opera (Milano), oltre a tre impre… - juvemerdasempre : RT @rtl1025: ?? 'Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema #antidoping. Con questa motivaz… - MartyCippy : RT @rtl1025: ?? 'Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema #antidoping. Con questa motivaz… - LazioChannel : #13aprile - Il tecnico dell'#Atalanta #Gasperini rischia una lunga squalifica -

Ultime Notizie dalla rete : tecnico dell

La Stampa

... l'OPEC ha tagliato le sue previsioni di crescita della domanda di petrolio per il 2021 di circa il 5% a 5,6 milioni di barili al giorno dopo la pressione di alcuni membri del comitato'...... il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani, apprende l'Ansa in ambienti calcistici, ha deferito con richiesta di 20 giorni di squalifica il'Atalanta, Gian Piero Gasperini . L'...Gian Piero Gaperini avrebbe insultato l'ispettore dell'antidoping, interrompendo il test che stava effettuando un calciatore.Il tecnico dell'Atalanta è accusato di aver, durante un controllo a sorpresa, "inveito contro l'intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell'Atalanta e obbligando ...