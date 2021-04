Detto Fatto, Bianca Guaccero lo fa in diretta: la combina grossa (Di martedì 13 aprile 2021) Bianca Guaccero, anche in collegamento da casa per condurre Detto Fatto, combina dei guai. Infatti, ecco che cosa è successo nella puntata di martedì 13 aprile. Ormai sapete bene che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 aprile 2021), anche in collegamento da casa per condurredei guai. Infatti, ecco che cosa è successo nella puntata di martedì 13 aprile. Ormai sapete bene che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

CottarelliCPI : Ma è possibile che dopo tutto quello che si è detto e fatto la Lombardia sia ancora sestultima nella classifica del… - ClaMarchisio8 : Di questa partita si è detto tanto, troppo. In maniera del tutto folle è diventata poi un fatto politico e cultural… - ZZiliani : “Poteva andar via a parametro zero ma non l’ha fatto per riconoscenza nei confronti del #Genoa”. Detto e scritto da… - hypnotix__ : che carini i miei prof, mi hanno detto che io dovrei essere in un’altra classe perché tutti i miei compagni sono de… - DomenicInvictus : @flayawa @nzingaretti Detto da uno che nella vita non ha mai fatto un cazzo, se non rompere i coglioni -