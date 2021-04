Covid, ristoratori a Circo Massimo: “Non siamo Casapound, vogliamo lavorare” (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Noi con casapound e i violenti non c’entriamo nulla. Vogliamo solo lavorare”. Si è aperta con una presa di distanza dai disordini di ieri, la manifestazione al Circo Massimo, nel cuore di Roma, ‘Una volta, per tutti’ organizzato dalle associazioni Roma più bella, Ihn (Italian hospitality network), Tni Italia (Tutela nazionale imprese) e Lupe Roma. A parlare tra i primi una imprenditrice di Enna, mentre sul lato di via dei Cerchi alcuni ristoratori maremmani hanno appeso ad un filo alcune mutande e un cartello eloquente: “L’Italia a colori ci ha lasciato in mutande, ma ora basta”. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Noi con casapound e i violenti non c’entriamo nulla. Vogliamo solo lavorare”. Si è aperta con una presa di distanza dai disordini di ieri, la manifestazione al Circo Massimo, nel cuore di Roma, ‘Una volta, per tutti’ organizzato dalle associazioni Roma più bella, Ihn (Italian hospitality network), Tni Italia (Tutela nazionale imprese) e Lupe Roma. A parlare tra i primi una imprenditrice di Enna, mentre sul lato di via dei Cerchi alcuni ristoratori maremmani hanno appeso ad un filo alcune mutande e un cartello eloquente: “L’Italia a colori ci ha lasciato in mutande, ma ora basta”.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, protesta dei ristoratori alla Camera: in piazza anche CasaPound #CasaPound - DSantanche : Condanno fermamente chi non indossava la mascherina, chi ha esagerato, gli 'infiltrati' violenti. Sto sempre dalla… - Corriere : Tensioni alla protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio - Majden3 : RT @CecioniBarbara: Ma quei tizi accalcati senza mascherina, sono quelli che dovrebbero garantire le norme anti Covid nei loro bar e ristor… - AugustoCantelmi : RT @tg2000it: #COVID19, il palazzo e le #proteste. Si lavora ad anticipo #riaperture #ristoratori #tassisti #CircoMassimo #Draghi #protoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ristoratori Covid, le news. In arrivo 184mila dosi Johnson&Johnson. Ma Usa chiedono sospensione. LIVE Intanto a Roma nuova protesta dei ristoratori. Mattarella: 'Ciascuno di noi dipende dagli altri'. Atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino del Ministero della Salute sull'andamento dei contagi in ...

Commercio chiede "riaperture subito" e "ristori adeguati" ... Lino Enrico Stoppani , davanti ad una platea di ristoratori, baristi, operatori dei catering, ... Il settore dei pubblici esercizi conta in Italia 335mila imprese, ma il Covid - 19 ha già colpito 22mila ...

Covid, ristoratori e esercenti da tutta Italia al Circo Massimo per chiedere riaperture - Italia Agenzia ANSA Roma, tensione al sit-in dei commercianti al Circo Massimo Protestano contro le misure anti-Covid e chiedono la riapertura immediata ... I primi ad arrivare sono stati i ristoratori maremmani che hanno appeso ad un filo mutande rotte, arancioni e gialle con ...

Gli esercenti senigalliesi scendono in piazza contro le limitazioni da Covid Nella mattinata di martedì 13 aprile, i ristoratori e i commercianti della città di Senigallia ... nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. E’ stato poi richiesto uno stop agli orari d’apertura ...

Intanto a Roma nuova protesta dei. Mattarella: 'Ciascuno di noi dipende dagli altri'. Atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino del Ministero della Salute sull'andamento dei contagi in ...... Lino Enrico Stoppani , davanti ad una platea di, baristi, operatori dei catering, ... Il settore dei pubblici esercizi conta in Italia 335mila imprese, ma il- 19 ha già colpito 22mila ...Protestano contro le misure anti-Covid e chiedono la riapertura immediata ... I primi ad arrivare sono stati i ristoratori maremmani che hanno appeso ad un filo mutande rotte, arancioni e gialle con ...Nella mattinata di martedì 13 aprile, i ristoratori e i commercianti della città di Senigallia ... nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. E’ stato poi richiesto uno stop agli orari d’apertura ...