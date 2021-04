Covid Piemonte, oggi 1.057 contagi e 75 morti: bollettino 13 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 1.057 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 75 morti. La percentuale di positività è pari al 4,7% dei 22.670 tamponi eseguiti, di cui 12.409 antigenici. Dei 1.057 nuovi casi, gli asintomatici sono 469 (44,4%). I ricoverati in terapia intensiva sono 316, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.526, 107 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 22.547. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 1.057 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 13. Nella tabella si fa riferimento ad altri 75. La percentuale di positività è pari al 4,7% dei 22.670 tamponi eseguiti, di cui 12.409 antigenici. Dei 1.057 nuovi casi, gli asintomatici sono 469 (44,4%). I ricoverati in terapia intensiva sono 316, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.526, 107 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 22.547. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Covid: provincia di Cuneo resta zona rossa Agenzia ANSA Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate quasi 13,4 milioni di dosi, vaccinate oltre 4 milioni di persone Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 13.377.145 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 4.018.236 le persone a cui sono state somm ...

Un nuovo decesso per Coronavirus nel Biellese comunicato oggi dall’Unita di Crisi Nel Biellese salgono così a 400 i decessi dall'inizio della Pandemia .Un nuovo decesso per Coronavirus nel Biellese comunicato ...

