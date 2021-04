Contagi: netto calo nazionale. Bergamo meglio di Lombardia e del Paese intero (Di martedì 13 aprile 2021) Analizziamo i dati della settimana epidemiologica appena conclusa (6-12 aprile), con la premessa che i numeri devono essere letti con molta cautela, vista la presenza del giorno festivo del Lunedì dell’Angelo, che ha influenzato al ribasso il numero dei test effettuati: 1.942.663 rispetto ai 2.052.853 della settimana precedente e ai 2.189.886 di 14 giorni orsono. Di conseguenza i nuovi casi comunicati hanno proposto valori evidentemente fuori scala non solo rispetto agli altri giorni della settimana, ma anche a confronto con le festività delle settimane precedenti. A livello nazionale sono stati individuati 100.736 nuovi positivi, in calo del 25,6% rispetto ai 135.468 della settimana precedente. Per capire la reale entità del calo, al netto delle festività, abbiamo calcolato il numero dei positivi escludendo i due ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 aprile 2021) Analizziamo i dati della settimana epidemiologica appena conclusa (6-12 aprile), con la premessa che i numeri devono essere letti con molta cautela, vista la presenza del giorno festivo del Lunedì dell’Angelo, che ha influenzato al ribasso il numero dei test effettuati: 1.942.663 rispetto ai 2.052.853 della settimana precedente e ai 2.189.886 di 14 giorni orsono. Di conseguenza i nuovi casi comunicati hanno proposto valori evidentemente fuori scala non solo rispetto agli altri giorni della settimana, ma anche a confronto con le festività delle settimane precedenti. A livellosono stati individuati 100.736 nuovi positivi, indel 25,6% rispetto ai 135.468 della settimana precedente. Per capire la reale entità del, aldelle festività, abbiamo calcolato il numero dei positivi escludendo i due ...

