Chiarimenti su riapertura calcetto 2021 in zona arancione da aprile

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Occorrono alcuniimportanti per quanto riguarda la, a partire già dal mese die maggio, per quelle regioni sono passate o si apprestano a passare dallarossa alla. Un tema, questo, importante ed in grado di arricchire quanto vi abbiamo riportato qualche settimana fa sulla questione. Occorre chiarire qualche concetto, in modo da non farsi trovare impreparati e soprattutto non incappare in sanzioni potenziali nelle prossime settimane. Le ultime notizie suindae maggio La premessa dalla quale partire è fondamentale. Le strutture in ...