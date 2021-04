Champions League 2020 2021 | semifinali | tabellone e accoppiamenti

(Di martedì 13 aprile 2021) Emesso il verdetto a Nyon con il sorteggio che ha definito il quadro dei quarti e della semifinale di. Il Manchester City sfiderà il Borussia Dortmund di Haaland mentre il Bayern Monaco sarà protagonista della super sfida contro il Psg: Lewandowski contro Mbappé e Neymar. Chi avrà la meglio? Tutto da definire. Come sarà da definire il remake della finale 2018 tra Real Madrid e Liverpool. Poi la sfida forse spettacolare ma tra due sorprese: il Porto e il Chelsea che di vittorie dellacon il cambio di allenatore in corsa ne sa qualcosa. LE DATE DEI QUARTI LE DATE DELLA SEMIFINALE QUARTI DI FINALEPsg – Manchester City/Borussia Dortmund Real Madrid/Liverpool – Chelsea SportFace.

Advertising

SkySport : PSG-BAYERN 0-1 Risultato finale ? ? #ChoupoMoting (40') ?? - OptaPaolo : 2 - Eric Maxim Choupo-Moting ha segnato più gol nelle sue due presenze in Champions League contro il PSG (due) di q… - OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - marcouematsu : RT @pisto_gol: Intensità, qualità, fisicità : Psg/Bayern è il manifesto del Calcio. Due squadre e due partite combattute dal 1^ al 90^, emo… - cmdotcom : Il Bayern vince 1-0 a Parigi, ma il PSG tra pali e spettacolo vola in semifinale contro la vincente di City-Dortmun… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

CHELSEA - PORTO 0 - 1 93' Taremi CHELSEA (3 - 4 - 2 - 1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount (86' Ziyech), Pulisic; Havertz (92' Giroud). All. Tuchel ...PSG - BAYERN MONACO 0 - 1 40' Choupo - Moting PSG (4 - 2 - 3 - 1): Navas; Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo (58' Bakker); Gueye, Paredes; Di Maria (88' Ander Herrera), Neymar, Draxler (72' ...ROMA, 13 APR - Il Paris Saint Germani conquista le semifinali di Champions League nonostante la sconfitta 0-1 con il Bayern Monaco a Parigi. A regalare il pass qualificazione ai francesi è la vittoria ...Stessa situazione a Londra, come a Parigi, dove il Chelsea è stato battuto dal Porto, con gol al 94' di Taremi, ma è andato in semifinale della Champions League. Questo grazie allo 0-2 dell'andata.