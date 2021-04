Brindisi | sorrisi e commozione | lontana dall’Ue e dai suoi errori | Londra è già tornata a vivere

Leggi su ilparagone

(Di martedì 13 aprile 2021) Clima di festa,. Un senso di libertà riconquistata dopo mesi di restrizioni, con tanto di primi calici levati al cielo nei pub che, nel rispetto delle normative di sicurezza, hanno potuto tornare a riaprire i battenti. Il Regno Unito, lontanoe dalle sue scelleratezze, si è gustato il primo pasto verso una rinascita ancora non completa ma sicuramente più vicina, con la data del 12 aprile già segnata sul calendario come giorno da ricordare, e per un bel pezzo. Tutt’altra atmosfera rispetto a un’Italia dove i cittadini sono ancora chiusi in casa da un governo incapace di affrontare in altro modo la crisi, con il piano di vaccinazione ancora in alto mare anche a causa degli, i soliti, di Bruxelles, più attenta a gonfiare le tasche delle multinazionali del farmaco che a distribuire dosi ai ...