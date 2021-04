Bcc Napoli | una nuova area imprese per il credito a chilometro zero

(Di martedì 13 aprile 2021) Unaper il“a” per poter richiedere e utilizzare sia i tradizionali strumenti bancari che i più sofisticati prodotti di finanza ordinaria e straordinaria presenti sul mercato. Lo spazio è stato inaugurato oggi dalla Banca diCooperativo di. L’innovativa e tecnologica “” in via Cervantes si snoda in uno spazio di 500 metri quadrati, fronte strada e facilmente accessibile ed è a disposizione delle piccole e mediedell’metropolitana diche avranno a disposizione anche la diversificata offerta del Gruppo Bancario Iccrea nel settore del corporate, del leasing strumentale ed ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bcc Napoli

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Abbiamo trovato in Iccrea Banca,, Banco BPM e CDP interlocutori capaci ed affidabili in grado di supportare ed affiancare la società nel suo continuo processo di crescita" così il ...Abbiamo trovato in Iccrea Banca,, Banco BPM e CDP interlocutori capaci ed affidabili in grado di supportare ed affiancare la società nel suo continuo processo di crescita", dice il ...NAPOLI – La Banca di Credito Cooperativo di Napoli inaugura l’innovativa e tecnologica “Area Imprese” in Via Cervantes, affacciata su Piazza Municipio. Saranno ben 500 i metri quadrati, a fronte strad ...Erano finite a una nota casa d'asta genovese, su incarico di un antiquario di Roma, e a breve sarebbero state vendute.