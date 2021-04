Udinese, stagione finita per Deulofeu: si opera al ginocchio (Di lunedì 12 aprile 2021) L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu ha annunciato su Instagram che dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica al ginocchio L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu ha annunciato su Instagram che dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica al ginocchio. Il giocatore, come riferito da UdineseBlog, oggi sarà in Spagna per sottoporsi ad artroscopia diagnostica. IL MESSAGGIO – «Lo scorso 17 Febbraio ho sofferto una lesione al menisco interno durante un allenamento. Le abbiamo provate tutte fino ad oggi per poter tornare in campo senza dover passare per la chirurgia: dal riposare senza farmaci, alle infiltrazioni per poter giocare le ultime partite ecc.., convinti che avrebbe funzionato però purtroppo non è stato così. Lo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) L’attaccante dell’Gerardha annunciato su Instagram che dovrà sottoporsi ad un’zione chirurgica alL’attaccante dell’Gerardha annunciato su Instagram che dovrà sottoporsi ad un’zione chirurgica al. Il giocatore, come riferito daBlog, oggi sarà in Spagna per sottoporsi ad artroscopia diagnostica. IL MESSAGGIO – «Lo scorso 17 Febbraio ho sofferto una lesione al menisco interno durante un allenamento. Le abbiamo provate tutte fino ad oggi per poter tornare in campo senza dover passare per la chirurgia: dal riposare senza farmaci, alle infiltrazioni per poter giocare le ultime partite ecc.., convinti che avrebbe funzionato però purtroppo non è stato così. Lo ...

