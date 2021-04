Sardegna, festeggiò il compleanno in zona bianca: è morto per Covid a 81 anni nel giorno in cui il Comune è tornato in rossa (Di lunedì 12 aprile 2021) L’imprenditore Carlo Monni è morto a 81 anni il 6 aprile scorso: era risultato positivo al coronavirus dopo la sua festa di compleanno, una cena la sera del 20 marzo in un locale di Capoterra, provincia di Cagliari, tenuta nel pieno rispetto delle regole, perché in quel momento la Sardegna era zona bianca. Le misure da arancione sarebbero scattate solo 24 ore dopo. Sempre il 6 aprile, lo stesso Comune di Capoterra veniva dichiarato zona rossa. Oggi che tutta la Regione è tornata alle restrizioni più dure, questa storia diventa un simbolo di quello è accaduto sull’Isola dopo che il primo marzo era stata di fatto dichiarata “Covid free”. Carlo Monni era un imprenditore molto noto in Sardegna: il 7 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) L’imprenditore Carlo Monni èa 81il 6 aprile scorso: era risultato positivo al coronavirus dopo la sua festa di, una cena la sera del 20 marzo in un locale di Capoterra, provincia di Cagliari, tenuta nel pieno rispetto delle regole, perché in quel momento laera. Le misure da arancione sarebbero scattate solo 24 ore dopo. Sempre il 6 aprile, lo stessodi Capoterra veniva dichiarato. Oggi che tutta la Regione è tornata alle restrizioni più dure, questa storia diventa un simbolo di quello è accaduto sull’Isola dopo che il primo marzo era stata di fatto dichiarata “free”. Carlo Monni era un imprenditore molto noto in: il 7 ...

