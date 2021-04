Samsung Galaxy A Quantum 2 in arrivo: qui potrebbe chiamarsi A82 5G | Video e fotoHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Galaxy A Quantum 2 torna sotto i riflettori con la pubblicazione di un Video hands-on e delle prime immagini. Dello smartphone si è parlato all’inizio del mese con a seguito dell’avvistamento nella Google Play Console. Nota: Video ricaricato (non elencato) su YouTube per semplificarne l’incorporazione Al filmato proveniente dal mercato coreano si aggiungono le prime foto reali del terminale che è evidentemente pronto per la distribuzione. Posteriormente spicca la fotocamera con triplo modulo. Miglior Hardware a piccolo prezzo? Poco X3 Pro, compralo al miglior prezzo da Amazon a 249 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE L'articolo Samsung Galaxy A Quantum 2 in arrivo: qui potrebbe chiamarsi A82 5G ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021)2 torna sotto i riflettori con la pubblicazione di unhands-on e delle prime immagini. Dello smartphone si è parlato all’inizio del mese con a seguito dell’avvistamento nella Google Play Console. Nota:ricaricato (non elencato) su YouTube per semplificarne l’incorporazione Al filmato proveniente dal mercato coreano si aggiungono le prime foto reali del terminale che è evidentemente pronto per la distribuzione. Posteriormente spicca la fotocamera con triplo modulo. Miglior Hardware a piccolo prezzo? Poco X3 Pro, compralo al miglior prezzo da Amazon a 249 euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE L'articolo2 in: quiA82 5G ...

TuttoAndroid : Queste foto di Samsung Galaxy A82 confermano il design atteso - PuntoCellulare : Samsung ha iniziato lo sviluppo del software per il Galaxy Z Fold 3, il nuovo smartphone pieghevole atteso nel cors… - infoitscienza : Samsung Galaxy Z Fold3: c'è una BRUTTA sorpresa - infoitscienza : Samsung Galaxy: come registrare le telefonate - MaestroOfferte : Samsung Galaxy A20e Smartphone, Display 5.8' HD+ ?? ? 169,90€ ? ? ? ? In Offerta a 132,00€ ??… -