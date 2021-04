Salvini attacca Speranza | ' Record negativi su pandemia | chiedete a lui'

(Di lunedì 12 aprile 2021) 'Se abbiamo ia livello continentale, evidentemente qualcosa non ha funzionato.al ministroche ha trovato anche il tempo di scrivere un libro, poi per vergogna ...

Advertising

repubblica : Vaccini, Salvini attacca Zingaretti: 'Nel Lazio prima ai carcerati? Roba da matti'. Il Garante dei detenuti: 'In Lo… - pierofassino : Al termine dell'incontro con Draghi, Salvini ha dichiarato di aver 'condiviso con il Presidente che le riaperture s… - fattoquotidiano : Fassina: “Salvini attacca Speranza? La Lega ora è al governo. È insopportabile avere pagliacci che fanno due parti… - turebomber85 : Breve storia triste (o divertente). Vaccini, #Salvini attacca #Zingaretti: 'Nel Lazio prima ai carcerati? Ma roba… - LaBtgdelGiallo : RT @repubblica: Vaccini, Salvini attacca Zingaretti: 'Nel Lazio prima ai carcerati? Roba da matti'. Il Garante dei detenuti: 'In Lombardia… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini attacca

Lo ha detto il leader della Lega Matteo. 'Mi spiace che qualcuno avendo i dati a disposizione, evidentemente non è riuscito a fare tutto il dovuto. I numeri dicono questo', ha aggiunto.... dove attualmente sta srogendo il Milano Innovativ District, il segretario della Lega Matteo, ha parlato del piano vaccinale in Lombardia rifilando una netta stoccata all'Europa: ' aver ...Nel mattino di oggi, lunedì 12 aprile 2021, Salvini ha deciso di usare i detenuti come roncola per attaccare Nicola Zingaretti e Vincenzo De Luca (e quindi di sponda il Pd, con cui tra l’altro sta gov ..."Se abbiamo i record negativi a livello continentale, evidentemente qualcosa non ha funzionato. chiedete al ministro Speranza che ha trovato anche il tempo di scrivere un libro, poi per vergogna ritir ...