Roma - Tre giorni al match più important della stagione, tre giorni a Roma - Ajax. La settimana della Roma si è aperta con una cattiva notizia: Leonardo Spinazzola questa mattina ha lavorato ...

Roma, verso l'Ajax senza Smalling e Spinazzola: ecco la situazione ROMA - Tre giorni al match più important della stagione, tre giorni a Roma - Ajax. La settimana della Roma si è aperta con una cattiva notizia: Leonardo Spinazzola questa mattina ha lavorato individualmente insieme a Smalling, Kumbulla ed El Shaarawy. Il terzino aveva ...

