"Quale aereo ha preso Harry". Scoop esplosivo dei tabloid, principe divorato dai sensi di colpa per Filippo: una scelta pazzesca (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo aver saputo della morte di nonno, il principe Filippo, Harry si sarebbe precipitato nel Regno Unito per dargli l'ultimo saluto. Il funerale del duca di Edimburgo, infatti, è programmato per il prossimo 17 aprile alle 15 nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Stando ai tabloid locali, il marito di Meghan Markle avrebbe preso un aereo di linea della British Airways perché divorato dai sensi di colpa. Il duca di Sussex, giunto in Inghilterra da solo (la moglie non avrebbe viaggiato perché in avanzato stato di gravidanza), ha un grande rimpianto: non essere tornato prima nel suo Paese per stare vicino al nonno nei suoi ultimi istanti di vita nonostante i ripetuti appelli della sua famiglia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo aver saputo della morte di nonno, ilsi sarebbe precipitato nel Regno Unito per dargli l'ultimo saluto. Il funerale del duca di Edimburgo, infatti, è programmato per il prossimo 17 aprile alle 15 nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Stando ailocali, il marito di Meghan Markle avrebbeundi linea della British Airways perchédaidi. Il duca di Sussex, giunto in Inghilterra da solo (la moglie non avrebbe viaggiato perché in avanzato stato di gravidanza), ha un grande rimpianto: non essere tornato prima nel suo Paese per stare vicino al nonno nei suoi ultimi istanti di vita nonostante i ripetuti appelli della sua famiglia. ...

