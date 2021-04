Pubblico negli stadi agli Europei, Locatelli (CTS): “Serve più tempo per decidere, magari fino ai primi giorni di maggio” (Di lunedì 12 aprile 2021) Un tema caldo di questi giorni è quello del ritorno dei tifosi allo stadio, soprattutto in vista degli Europei di questa estate con l’Olimpico di Roma che ospiterà alcune gare della competizione. Intervistato da Radio Anch’io Lo Sport, il professor Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha parlato di questa possibilità, che non è ancora scontata: “Auspico il massimo del dialogo sia con la sottosegretaria Vezzali sia con la Federcalcio per avere un po’ più di tempo e dall’altro per adottare protocolli in linea. Quanto servirebbe? Io credo che se riuscissimo ad arrivare ai primi giorni di maggio, sarebbe un pochino più fattibile una previsione più in linea con gli andamenti epidemiologici. Fare previsione a due mesi di distanza è ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Un tema caldo di questiè quello del ritorno dei tifosi alloo, soprattutto in vista deglidi questa estate con l’Olimpico di Roma che ospiterà alcune gare della competizione. Intervistato da Radio Anch’io Lo Sport, il professor, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha parlato di questa possibilità, che non è ancora scontata: “Auspico il massimo del dialogo sia con la sottosegretaria Vezzali sia con la Federcalcio per avere un po’ più die dall’altro per adottare protocolli in linea. Quanto servirebbe? Io credo che se riuscissimo ad arrivare aidi, sarebbe un pochino più fattibile una previsione più in linea con gli andamenti epidemiologici. Fare previsione a due mesi di distanza è ...

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ok del Governo: Euro 2020 col pubblico a Roma ?? - Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - sportli26181512 : Un cappuccino con Sconcerti: tifosi agli Europei, l'ultimatum della Uefa è insopportabile. Hanno il cuore in un por… - romanewseu : #Euro2020, #Locatelli (#CTS): 'Pubblico negli stadi? L'#Uefa ci dia più tempo' #ASRoma #RomanewsEU… - FedericoSatta : @Masssimilianoo @24Mattino @micheleboldrin Sono dipendente pubblico e non ci trovo nulla di male. Poi, chiaro, se p… -