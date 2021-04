Pfizer | Moderna o AstraZeneca? Ecco i vaccini Covid suggeriti per le categorie “vulnerabili”

Advertising

RaiNews : La lotta alla pandemia - fattoquotidiano : Richiami Pfizer e Moderna a 42 giorni, ok di Speranza. “Riaperture? Salvini non illuda la gente. Ad aprile ancora m… - fanpage : Un'ottima notizia! - alfonsodiana89 : @giancalsp @JacopoPellegr10 Anno prossimo Pfizer/Moderna fanno bingo..Tutto il mondo vorrà solo loro..La guerra del… - TeleCapriNews : Speranza: “Con i vaccini questa estate più libertà”. Richiami dopo 42 giorni per Pfizer e Moderna: Il ministro dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer Moderna

Il richiamoè previsto dopo 42 giorni, non più dopo 21 o 28. Secondo il ministro , gli over 80 saranno vaccinati "entro aprile" e "credo che entro il trimestre - quindi entro fine ...La seconda somministrazione dislitta a 42 giorni, rispetto ai 21 e 28 giorni attuali. Nelle prossime settimane, poi, gli over 60 potranno recarsi a fine giornata presso gli hub ...quindi si tratta dei richiami di chi ha ricevuto Pfizer o Moderna), per il personale scolastico fragile (che non poteva ricevere AstraZeneca) e per gli insegnanti over 60. Finora al personale ...A differenza di Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca e' monodose ...