Pd | Letta | “Bisogna dare centralità agli iscritti | saranno loro a decidere sulle grandi questioni”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Quando abbiamo fatto lo Statuto del Pd non abbiamo colto fino in fondo la necessità diai nostri tesserati equellae quel ruolo che è l’unica condizione di un partito vivo”, così il segretario del Partito democratico, Enrico, risponde a una segretaria di circolo durante una puntata di “Filo diretto” su Radio Immagina. “Abbiamo preferito parlare direttamenteelettori – prosegue – Allora il partito che voglio proporre è un partito in cui gliil cuore di tutto perchésulla. Se uno si iscrive conterà”. Già a inizio intervento il segretario ha specificato la sua nuova idea di Pd: “Non abbiamo ...

... non lo saremo più, saremo il partito della gente", ha detto il segretario del Pd, Enrico, durante un filo diretto su Radio Immagina. " Ai nostri iscritti e tesseratidare quella ..."Quella dici sembra una inversione di rotta decisiva che rafforza la convinzione checostruire alleanze - ha aggiunto Maraio - per dare risposte ai cittadini, alle famiglie, alle ...Così Enzo Maraio, segretario del Psi. "Quella di Letta ci sembra una inversione di rotta decisiva che rafforza la convinzione che bisogna costruire alleanze - ha aggiunto Maraio - per dare risposte ai...