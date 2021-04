Montecarlo, si riparte dopo lo stop per pioggia: Musetti in campo con Karatsev (Di lunedì 12 aprile 2021) partita a singhiozzo la giornata a Montecarlo, con la pioggia a farla da protagonista interrompendo il programma intorno a mezzogiorno e costringendo gli organizzatori a riprogrammare la giornata. Si ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 aprile 2021) partita a singhiozzo la giornata a, con laa farla da protagonista interrompendo il programma intorno a mezzogiorno e costringendo gli organizzatori a riprogrammare la giornata. Si ...

Advertising

SkySport : Montecarlo, si riparte dopo la pioggia: il programma aggiornato su Sky - paoloangeloRF : +++ a #Montecarlo #montecarlomasters si riparte #Karatsev al servizio avanti 4-3 contro #Musetti “ ha qualche possi… - Gazzetta_it : #Montecarlo, si riparte dopo lo stop per pioggia: #Musetti sotto di un break - sportface2016 : Si riparte alle 16:30: ecco il nuovo programma di #Montecarlo. Cancellati i doppi - sportli26181512 : ATP Montecarlo, dove vedere il Masters 1000 in tv e streaming: Al via domenica il Masters di Montecarlo, primo 1000… -

Ultime Notizie dalla rete : Montecarlo riparte Montecarlo, si riparte dopo lo stop per pioggia: Musetti in campo con Karatsev ...a singhiozzo la giornata a Montecarlo, con la pioggia a farla da protagonista interrompendo il programma intorno a mezzogiorno e costringendo gli organizzatori a riprogrammare la giornata. Si riparte ...

ATP Montecarlo, tutto quello che c'è da sapere sul Masters 1000 Tutto pronto per il torneo ATP di Montecarlo , secondo Masters 1000 della stagione, in programma da domenica 11 ( diretta esclusiva Sky Sport ). Si riparte dalla magica settimana di Fabio Fognini del 2019 , primo italiano a ...

Montecarlo, si riparte dopo lo stop per pioggia: Musetti in campo con Karatsev La Gazzetta dello Sport La conferenza di Rafael Nadal in vista dell'esordio a Montecarlo Dopo mesi per Rafa è giunta l'ora di tornare sulla terra battuta e lo spagnolo riparte dal Masters 1000 di Montecarlo. In conferenza stampa Rafael Nadal ha trattato di diversi temi ed ha destato tanta ...

LIVE Fognini-Kecmanovic, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: ostacolo serbo impegnativo per l’italiano CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KARATSEV LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ Il tabellone di Fabio Fognini Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenu ...

...a singhiozzo la giornata a, con la pioggia a farla da protagonista interrompendo il programma intorno a mezzogiorno e costringendo gli organizzatori a riprogrammare la giornata. Si...Tutto pronto per il torneo ATP di, secondo Masters 1000 della stagione, in programma da domenica 11 ( diretta esclusiva Sky Sport ). Sidalla magica settimana di Fabio Fognini del 2019 , primo italiano a ...Dopo mesi per Rafa è giunta l'ora di tornare sulla terra battuta e lo spagnolo riparte dal Masters 1000 di Montecarlo. In conferenza stampa Rafael Nadal ha trattato di diversi temi ed ha destato tanta ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KARATSEV LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ Il tabellone di Fabio Fognini Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenu ...