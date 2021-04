Meteo settimana 12 aprile: inizio con pioggia, neve e freddo (Di lunedì 12 aprile 2021) . Le previsioni del tempo. Saranno ancora giorni di maltempo e di freddo, in questo aprile anomalo. Dopo il tempo instabile dello scorso weekend, anche l’inizio della nuova settimana sarà ancora segnato dalle piogge, dalle nevicate in montagna e dalle temperature fredde per il periodo. Ecco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 aprile 2021) . Le previsioni del tempo. Saranno ancora giorni di maltempo e di, in questoanomalo. Dopo il tempo instabile dello scorso weekend, anche l’della nuovasarà ancora segnato dalle piogge, dalle nevicate in montagna e dalle temperature fredde per il periodo. Ecco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

