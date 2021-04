Meno controlli, più malati. Effetti collaterali del virus (Di lunedì 12 aprile 2021) Il bilancio della pandemia non si misura solo con i morti di Covid. I pronto soccorso intasati hanno frenato l’accesso dei malati per emergenze cardiache e ictus, e anche dove non c’era la fila spesso è bastata la paura a tenere lontani i pazienti. I dati pubblicati sul New England Journal of Medicine parlano di un aumento del 58% dei casi di arresto cardiaco curati fuori dagli ospedali nella sola Lombardia nella primavera del 2020. Sono stati annullati due milioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 aprile 2021) Il bilancio della pandemia non si misura solo con i morti di Covid. I pronto soccorso intasati hanno frenato l’accesso deiper emergenze cardiache e ictus, e anche dove non c’era la fila spesso è bastata la paura a tenere lontani i pazienti. I dati pubblicati sul New England Journal of Medicine parlano di un aumento del 58% dei casi di arresto cardiaco curati fuori dagli ospedali nella sola Lombardia nella primavera del 2020. Sono stati annullati due milioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Meno controlli Covid: Melasecche chiede massima attenzione a sanificazione ... in stretta intesa con il Ministero della Salute, ha avviato una campagna di controlli a livello ... Ciò non di meno, con esplicito riferimento ai servizi di trasporto pubblico svolti in Umbria, abbiamo ...

WhatsApp: grave vulnerabilità può causare la disattivazione/ban dell'account Forbes ha diffuso oggi un articolo nel quale si spiega, noi lo faremo in maniera meno dettagliata e ... Sicuramente ci saranno controlli da parte di WhatsApp a livello di indirizzi IP. Quindi è ...

Polizia di Stato, meno reati (e meno persone controllate) nell'anno della pandemia ModenaToday Covid-19, la Cina ammette di non avere un vaccino efficace direttore del Centro cinese per il Controllo e la Prevenzione delle malattie, ha pubblicamente dichiarato che il vaccino prodotto dai laboratori cinesi non ha un’efficacia molto alta e che le autorità ...

Recovery, Fietta (Fondazione Inarcassa): 'Tempi appalti pubblici eccessivi ma cura sbagliata' Perciò, sottolinea Fietta, "nessuno nega l’esigenza di rafforzare i ruoli tecnici delle Amministrazioni ma ciò va fatto per le fondamentali fasi di programmazione e controllo del processo ... qualora ...

