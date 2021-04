Advertising

zazoomblog : Libri: è morto l’editore Paolo Veronesi fondatore di Ibis - #Libri: #morto #l’editore #Paolo - TV7Benevento : Libri: è morto l'editore Paolo Veronesi, fondatore di Ibis... - ViscontiDani : @Remeggiare @e_grafemberg @Alyenante Quando un uomo con la tastiera, incontra un uomo con i libri, l'uomo con la tastiera è morto (semicit.) - scorpioriferita : e anche oggi la marchetta sui libri del morto l’abbiamo fatta - vittoriolussana : PROFUMO DI FASCISMO E SALI DEL MAR MORTO -

Ultime Notizie dalla rete : Libri morto

Il Denaro

House - Medical Division', l'attore Hugh Laurie è da sempre un appassionato deigialli di ... coinvolte loro malgrado nel mistero di un uomocon una fotografia di una donna in tasca e ...Lutto nella cultura comasca, èieri a Pavia per complicazioni dopo un intervento chirurgico l'editore Paolo Veronesi, 67 anni,... già candidata al Premio Nobel, altri suoiediti da Giunti e ...Pavia, 12 apr. - (Adnkronos) - E' morto in ospedale a Pavia, per complicazioni dopo un intervento chirurgico, l'editore Paolo Veronesi, 67 anni, che nel 1989 aveva fondato la casa editrice Ibis. I ...10 cose che Draco Malfoy ha fatto dopo Harry Potter e i Doni della Morte e prima degli eventi della Maledizione dell'erede ...