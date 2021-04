Il mercato PC non conosce limiti: un super inizio del 2021 sulle orme dell’anno passatoHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Il mercato PC è più forte di pandemia e carenza di chip, e anche per il primo trimestre si registrano numeri estremamente positivi, proseguendo così il trend dell’anno passato. I dati sono quelli di IDC, e fotografano le condizioni del settore nel periodo gennaio-marzo 2021: le spedizioni di portatili, desktop e workstation (dunque NON tablet e 2-in-1) sono cresciute in questo periodo del 55,2% rispetto al Q1 2020 grazie, sì, alla crescente domanda, ma anche per via di un valore di partenza – quello del primo trimestre dello scorso anno – che era stato particolarmente negativo a causa dei primi segni della crisi sanitaria sull’economia mondiale. Problemi logistici che continuano in un certo senso ad influenzare l’intera industria, con difficoltà nei trasporti – e di recente ci si è messo anche il blocco del Canale di Suez – e scarsa ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) IlPC è più forte di pandemia e carenza di chip, e anche per il primo trimestre si registrano numeri estremamente positivi, proseguendo così il trendpassato. I dati sono quelli di IDC, e fotografano le condizioni del settore nel periodo gennaio-marzo: le spedizioni di portatili, desktop e workstation (dunque NON tablet e 2-in-1) sono cresciute in questo periodo del 55,2% rispetto al Q1 2020 grazie, sì, alla crescente domanda, ma anche per via di un valore di partenza – quello del primo trimestre dello scorso anno – che era stato particolarmente negativo a causa dei primi segni della crisi sanitaria sull’economia mondiale. Problemi logistici che continuano in un certo senso ad influenzare l’intera industria, con difficoltà nei trasporti – e di recente ci si è messo anche il blocco del Canale di Suez – e scarsa ...

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - g_brescia : Walter, come tanti, ha una necessità evidente. La coltivazione di #cannabis per uso personale non provoca vittime e… - francescoseghez : Il rischio è quello di ritrovarsi dopo pandemia con mercato del #lavoro che si è svuotato delle figure più deboli c… - Pius_XII : RT @CecchiniEugenio: La misericordia di Cristo non è una grazia a buon mercato non suppone la banalizzazione del male. Cristo porta nel suo… - a70199617 : @DavideRicci1973 IL MERCATO DELLA VACCHE NON CHIEDE MAI SPECIALMENTE CON QUESTI PORCI -

Ultime Notizie dalla rete : mercato non Le piscine fuori terra da giardino Sul mercato esistono molte aziende produttrici di piscine fuori terra. Piscine Italia propone tante ...una piscina fuori terra devo richiedere dei permessi? Generalmente la piscina fuori terra non ...

Volley C/M: Villanova/VBC Mondovì - Bam Mercatò Cuneo 3 - 1, il derby parla monregalese Diverse assenze nel reparto liberi e tra gli opposti non hanno permesso a coach Salomone di ... SESTETTO BAM MERCATO' CUNEO: Vergnaghi e Agapitos in banda, Rainero e Rado al centro, Chiapello opposto ma ...

Euro o dollaro, il mercato non sa chi premiare La Stampa Va all’asta il marchio Londi resta un barlume di speranza perché non si perda definitivamente un prodotto che, sul mercato, non ha quasi mai tradito le aspettative. Il curatore fallimentare della Nuova Londi Srl, il dottor ...

Piazza Affari, SECO è pronta alla quotazione sul segmento STAR (Teleborsa) - SECO, azienda toscana attiva nel settore dell'innovazione tecnologica per le soluzioni hardware-software IoT, ha ufficialmente annunciato l'intenzione di quotarsi sul Mercato Telematico ...

Sulesistono molte aziende produttrici di piscine fuori terra. Piscine Italia propone tante ...una piscina fuori terra devo richiedere dei permessi? Generalmente la piscina fuori terra...Diverse assenze nel reparto liberi e tra gli oppostihanno permesso a coach Salomone di ... SESTETTO BAM' CUNEO: Vergnaghi e Agapitos in banda, Rainero e Rado al centro, Chiapello opposto ma ...resta un barlume di speranza perché non si perda definitivamente un prodotto che, sul mercato, non ha quasi mai tradito le aspettative. Il curatore fallimentare della Nuova Londi Srl, il dottor ...(Teleborsa) - SECO, azienda toscana attiva nel settore dell'innovazione tecnologica per le soluzioni hardware-software IoT, ha ufficialmente annunciato l'intenzione di quotarsi sul Mercato Telematico ...