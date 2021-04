Guardia di Finanza sequestra 100 tonnellate di militi in due vivai abusivi (Di lunedì 12 aprile 2021) Guardia di Finanza di Napoli sequestrate oltre 100 tonnellate di mitili in due vivai abusivi in prossimità del porto commerciale di Napoli I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, nelle ultime ore, due impianti abusivi per l’allevamento di mitili in prossimità del porto commerciale del capoluogo campano che Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021)didi Napolite oltre 100di mitili in duein prossimità del porto commerciale di Napoli I militari del Reparto Operativo Aeronavale delladidi Napoli hannoto, nelle ultime ore, due impiantiper l’allevamento di mitili in prossimità del porto commerciale del capoluogo campano che

Advertising

tranellio : RT @DavideRicci1973: Sardegna, blitz della Guardia di Finanza interrompe banchetto in hotel termale: fermati in 20 tra cui alcuni politici… - newsdinapoli : Guardia di Finanza Napoli, nel fine settimana 162 sanzioni e 3 arresti #Cronaca - Luna61710831 : RT @ultimenotizie: I manifestanti #IoApro circondati dalla celere. A via Luigi Di Savoia interviene anche la Guardia di Finanza che va in d… - clmmrt75 : RT @P_M_1960: Banchetto abusivo con circa 40 persone in Sardegna in un ristorante di Sardara con politici e manager di spicco della regione… - strawberry_friu : @Snowiall Ma che ne so..per esempio io sono laureata in economia e finanza e sto facendo la magistrale in scienze f… -