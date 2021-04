Genova, autobus in fiamme in centro, nessun ferito (Di lunedì 12 aprile 2021) Lo comunica Genova Today. Il tempestivo intervento dell'autista è stato decisivo per evitare complicazioni. L'uomo ha fatto evacuare il veicolo non appena si è reso conto che qualcosa non andava. ... Leggi su it.sputniknews (Di lunedì 12 aprile 2021) Lo comunicaToday. Il tempestivo intervento dell'autista è stato decisivo per evitare complicazioni. L'uomo ha fatto evacuare il veicolo non appena si è reso conto che qualcosa non andava. ...

