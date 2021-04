Fuma marijuana prima di partire per Dubai: arrestato per 3 anni dopo un controllo (Di lunedì 12 aprile 2021) Un uomo d’affari americano è stato arrestato a Dubai e rischia tre anni di carcere per aver Fumato marijuana legalmente negli Usa. Quello che doveva essere un semplice viaggio d’affari in una meta esotica si è tramutato per Peter Clark, 51enne businessman di Las Vegas, in un vero e proprio incubo. L’uomo, infatti, la seconda sera si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Si è scoperto che aveva una pancreatite, ma dopo aver ricevuto le cure ed essersi fisicamente ripreso, l’uomo è stato costretto a vivere un incubo ancora più grande. Durante i controlli medici per confermare la diagnosi, gli è stato fatto anche un test anti droga alle urine, dal quale è risultato che c’erano tracce residue di marijuana nel sangue. Consapevole delle regole ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 aprile 2021) Un uomo d’affari americano è statoe rischia tredi carcere per avertolegalmente negli Usa. Quello che doveva essere un semplice viaggio d’affari in una meta esotica si è tramutato per Peter Clark, 51enne businessman di Las Vegas, in un vero e proprio incubo. L’uomo, infatti, la seconda sera si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Si è scoperto che aveva una pancreatite, maaver ricevuto le cure ed essersi fisicamente ripreso, l’uomo è stato costretto a vivere un incubo ancora più grande. Durante i controlli medici per confermare la diagnosi, gli è stato fatto anche un test anti droga alle urine, dal quale è risultato che c’erano tracce residue dinel sangue. Consapevole delle regole ...

