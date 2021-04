Covid, Vella: “Abbiamo ancora troppe persone infette in giro” (Di lunedì 12 aprile 2021) Nell'Italia alle prese con l'emergenza coronavirus, "Abbiamo ancora troppe persone infette in giro. E con questa variante il virus gira e colpisce anche le persone giovani, come è accaduto con il calciatore Daniele De Rossi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 aprile 2021) Nell'Italia alle prese con l'emergenza coronavirus, "in. E con questa variante il virus gira e colpisce anche legiovani, come è accaduto con il calciatore Daniele De Rossi". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Vella: “Abbiamo ancora troppe persone infette in giro” - liberenotizie : Covid Italia oggi, Vella: 'Ancora troppa gente infetta in giro'. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Covid Italia oggi, Vella: 'Ancora troppa gente infetta in giro' - - fisco24_info : Covid Italia oggi, Vella: 'Ancora troppa gente infetta in giro': L'infettivologo: 'Con questa variante il virus gir… - MassimoWindowc : RT @valfurla: 'Su Astrazeneca stiamo parlando di casi quasi più rari di un fulmine che ti coglie durante un temporale. A chi ha paura dico… -