Benevento-Sassuolo | le formazioni ufficiali

La 30a giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Benevento e Sassuolo. Queste le formazioni ufficiali: Benevento (3-5-2): Montipó; Depaoli, Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Sau, Gaich. Allenatore: F. Inzaghi. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Djuricic, Maxime Lopez, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

