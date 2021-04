Benevento Sassuolo 0-0 LIVE: occasioni per Depaoli e Maxime Lopez (Di lunedì 12 aprile 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Sassuolo 0-0 MOVIOLA 2? Occasione Depaoli – Splendida azione della squadra di Inzaghi: cross di Improta dalla sinistra, velo di Sau e destro di prima intenzione di Depaoli che termina a lato, non di molto. 7? Occasione Maxime Lopez – Errore di Barba a inizio azione, Raspadori ne approfitta e mette al centro per Maxime Lopez che calcia da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 2? Occasione– Splendida azione della squadra di Inzaghi: cross di Improta dalla sinistra, velo di Sau e destro di prima intenzione diche termina a lato, non di molto. 7? Occasione– Errore di Barba a inizio azione, Raspadori ne approfitta e mette al centro perche calcia da ...

