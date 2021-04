Ascolti Avanti un altro: Paolo Bonolis vince e risolleva la rete dopo il flop di Live Non è la d’Urso (Di lunedì 12 aprile 2021) Ascolti TV, come è andato Avanti un altro pure di sera? Come volevasi dimostrare, butti dentro Paolo Bonolis nel prime time della domenica e Canale 5 si riprende e si porta a casa il risultato. Lo show acquista 7 punti rispetto a Live Non è la d’Urso. Ascolti Avanti un altro: Paolo Bonolis vince e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 aprile 2021)TV, come è andatounpure di sera? Come volevasi dimostrare, butti dentronel prime time della domenica e Canale 5 si riprende e si porta a casa il risultato. Lo show acquista 7 punti rispetto aNon è laune... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

