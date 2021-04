Vaccini covid Cina poco efficaci: serve piano B (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - I Vaccini della Cina sono relativamente poco efficaci e Pechino valuta l'ipotesi di un mix con Vaccini a mRNA, realizzati con la tecnologia che caratterizza i farmaci di Pfizer o Moderna. Lo ha detto Gao Fu, numero 1 del Centro nazionale di prevenzione e controllo delle malattie, come riferisce il South China Morning Post. In una conferenza a Chengdu, Gao Fu ha ammesso che il paese sta esaminando due opzioni "per risolvere il problema" legato "all'efficacia non elevata dei suoi attuali Vaccini". Un'ipotesi prevede una modifica dell'intervallo di somministrazione tra la prima e la seconda dose o l'aumento del numero di dosi. L'altro piano che viene preso in considerazione prevede invece l'utilizzo di Vaccini realizzati con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - Idellasono relativamentee Pechino valuta l'ipotesi di un mix cona mRNA, realizzati con la tecnologia che caratterizza i farmaci di Pfizer o Moderna. Lo ha detto Gao Fu, numero 1 del Centro nazionale di prevenzione e controllo delle malattie, come riferisce il South China Morning Post. In una conferenza a Chengdu, Gao Fu ha ammesso che il paese sta esaminando due opzioni "per risolvere il problema" legato "all'a non elevata dei suoi attuali". Un'ipotesi prevede una modifica dell'intervallo di somministrazione tra la prima e la seconda dose o l'aumento del numero di dosi. L'altroche viene preso in considerazione prevede invece l'utilizzo direalizzati con ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini covid Lettera Ue ad AstraZeneca, '20 giorni per rispettare i patti' Della missiva, sette pagine in inglese firmate dal capo negoziatore dell'Ue sui vaccini anti - Covid, Sandra Gallina, ha dato notizia due giorni fa il francese 'Les Echos', ripreso oggi dal ...

Ultimo sopraluogo questa mattina al centro vaccinazione di San Valentino ... potranno ricevere la somministrazione con il vaccino anti covid 19 Astrazeneca. Questa mattina il ... Ovviamente sino ad esaurimento dei vaccini disponibili. Man mano che gli slot verranno saturati sarà ...

Covid, il segnale da over 80 e sanitari: i vaccini invertono la curva dei contagi Corriere della Sera Covid, Pechino ammette bassa efficacia dei vaccini cinesi In una rara ammissione di debolezza da parte delle autorità cinesi, Gao Fu, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina, ha ammesso che l’efficacia dei vaccini cinesi ...

Usa, il 40% dei Marines ha rifiutato il vaccino: l'ipotesi obbligatorietà Leader mondiali nella campagna vaccinale, con una media di 3 milioni di dosi somministrate ogni giorno, gli Stati Uniti corrono spediti verso le riaperture. Un nuovo caso, però, esplode ...

