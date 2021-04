PSG – Bayern Monaco | in Tv e formazioni

(Di domenica 11 aprile 2021) La gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League si avvicina. Una delle partite in programma è PSG –che si giocherà martedì 13 aprile alle 21.00 allo stadio Parco dei Principi di Parigi. Sarà possibile seguire il match sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport o sulla piattaforma streaming SkyGo. Sfida molto accesa trae PSG: finisce 2-3 PSG –, come si presentano le squadre? Sicuramente le due squadre si presentano a questa gara di ritorno in due situazioni differenti. I parigini rispetto ai Bavaresi sono in vantaggio. Durante la partita d’andata hanno infatti incassato una pesante vittoria, grazie alle reti di Mbappé e Marquinhos, che ha complicato il percorso del. La squadra guidata da Flick non ha certo intenzione di ...

