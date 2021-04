Mancini: "La fascia emozionante. Con l'Ajax la partita dell'anno" (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA - La Roma ritrova il sorriso anche in campionato. Dopo tre giornate di digiuno la squadra di Paulo Fonseca è tornata alla vittoria in Serie A con l'uno a zero contro il Bologna arrivato grazie ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA - La Roma ritrova il sorriso anche in campionato. Dopo tre giornate di digiuno la squadra di Paulo Fonseca è tornata alla vittoria in Serie A con l'uno a zero contro il Bologna arrivato grazie ...

Advertising

stirone99 : RT @ilRomanistaweb: 'La fascia un'emozione unica, pensando a chi l'ha indossata in passato. Anche se non sono romano è una soddisfazione gr… - PagineRomaniste : #Mancini: 'Un onore indossare la fascia da capitano. Altra vittoria importante, testa a giovedì' - FOTO #ASRoma… - FabioMassi : RT @ilRomanistaweb: 'La fascia un'emozione unica, pensando a chi l'ha indossata in passato. Anche se non sono romano è una soddisfazione gr… - romanewseu : #RomaBologna sui social, #Mancini: 'Importante vittoria di squadra, un onore la fascia da capitano' (FOTO) #ASRoma… - VoceGiallorossa : ???@PFonsecaCoach: 'Mancini ha meritato la fascia da capitano, è un esempio per la squadra. Sarà importante avere… -