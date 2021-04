Isola dei famosi, Beatrice prova a fare colpo su Awed, ma fa una gaffe, lui: “Si ma non rutt*re” (VIDEO) (Di domenica 11 aprile 2021) In questi giorni si sta creando una bella sintonia tra Beatrice Marchetti e Awed all’Isola dei famosi. Durante una sessione di guardia la fuoco notturna, i due si sono lasciati andare a delle confidenze. La nuova arrivata stava facendo delle confessioni al suo interlocutore sulla sua vita e le sue aspirazioni. Ad un certo punto, però, ha commesso una gaffe che il suo interlocutore non le ha certamente fatto passare. Il momento quasi romantico, infatti, è stato inondato dall’imbarazzo generale. Vediamo cosa è accaduto. Awed e Beatrice davanti al fuoco all’Isola dei famosi La scorsa notte, Awed e Beatrice erano di turbo per vegliare sul fuoco che garantisce ai concorrenti dell’Isola dei ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 11 aprile 2021) In questi giorni si sta creando una bella sintonia traMarchetti eall’dei. Durante una sessione di guardia la fuoco notturna, i due si sono lasciati andare a delle confidenze. La nuova arrivata stava facendo delle confessioni al suo interlocutore sulla sua vita e le sue aspirazioni. Ad un certo punto, però, ha commesso unache il suo interlocutore non le ha certamente fatto passare. Il momento quasi romantico, infatti, è stato inondato dall’imbarazzo generale. Vediamo cosa è accaduto.davanti al fuoco all’deiLa scorsa notte,erano di turbo per vegliare sul fuoco che garantisce ai concorrenti dell’dei ...

