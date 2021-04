Germania, Söder: "Pronto ad una candidatura alla cancelleria per la Cdu" (Di domenica 11 aprile 2021) Il leader bavarese annuncia ufficialmente la sua candidatura alla guida del partito conservatore per le legislative. Si affianca all'attuale capo del partito Laschet nella corsa alla successione alla cancelliera Merkel Leggi su rainews (Di domenica 11 aprile 2021) Il leader bavarese annuncia ufficialmente la suaguida del partito conservatore per le legislative. Si affianca all'attuale capo del partito Laschet nella corsasuccessionecancelliera Merkel

Advertising

giornaleradiofm : Germania: Soeder vuole candidarsi cancelliere per la Cdu: (ANSA) - BERLINO, 11 APR - Markus Soeder, leader della Cs… - RaiNews : #Germania, #Söder: 'Pronto ad una candidatura alla cancelleria per la #Cdu' - tvbusiness24 : #Germania, il leader della #Csu Markus #Soeder verso la candidatura a cancelliere?? - iconanews : Germania: Soeder vuole candidarsi cancelliere per la Cdu - Cri_Giordano : RT @jeperego: #Germania Per la prima volta @Markus_Soeder , il primo ministro della Baviera, oggi si è detto disponibile alla candidatura… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Söder Germania, Soder si candida come leader Cdu per legislative Il leader bavarese Markus Soder ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla guida del partito conservatore della Cdu per le legisative in Germania. Soder si affianca all'attuale capo del partito Armin Laschet nella corsa alla successione alla cancelliera Angela Merkel, secondo fonti parlamentari."Se la Cdu è pronta a sostermi, io sono ...

Vaccini, la Germania vuole lo Sputnik: verso la firma del contratto bilaterale Vaccini, la Germania è pronta a negoziare per l'acquisto dello Sputnik V La Germania vuole il vaccino russo Sputnik V . Secondo quanto riferiscono diversi fonti a Bruxelles, dando conto della riunione di ieri dei ministri della Salute dell'Unione, il paese sarebbe pronto a ...

Vaccini, la Germania oscilla fra caos e ribellione: «Viviamo in un Paese rotto» Corriere della Sera Il leader bavarese Markus Soder ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla guida del partito conservatore della Cdu per le legisative in. Soder si affianca all'attuale capo del partito Armin Laschet nella corsa alla successione alla cancelliera Angela Merkel, secondo fonti parlamentari."Se la Cdu è pronta a sostermi, io sono ...Vaccini, laè pronta a negoziare per l'acquisto dello Sputnik V Lavuole il vaccino russo Sputnik V . Secondo quanto riferiscono diversi fonti a Bruxelles, dando conto della riunione di ieri dei ministri della Salute dell'Unione, il paese sarebbe pronto a ...