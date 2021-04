Fiorentina-Atalanta, gol di Vlahovic: partita riaperta, è 1-2 (VIDEO) (Di domenica 11 aprile 2021) La Fiorentina riapre la partita. Nel match contro l’Atalanta, valevole per il posticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa sfruttano al meglio una rimessa laterale battuta velocemente e poi arriva la sponda vincente di Caceres che pesca Vlahovic: il centravanti serbo è implacabile e batte Gollini. Ecco il VIDEO del gol dell’1-2. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Lariapre la. Nel match contro l’, valevole per il posticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa sfruttano al meglio una rimessa laterale battuta velocemente e poi arriva la sponda vincente di Caceres che pesca: il centravanti serbo è implacabile e batte Gollini. Ecco ildel gol dell’1-2. SportFace.

