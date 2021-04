F1 GP Emilia Romagna 2021, prove libere venerdì: data, orario e diretta tv (Di domenica 11 aprile 2021) La Formula 1 è pronta per la seconda tappa. Dopo lo spettacolo del Gran Premio del Bahrain, con la vittoria di Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen, le venti monoposto del ‘circus’ sono pronte a darsi battaglia ad Imola dove è previsto il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Si parte venerdì 16 aprile con la tradizionale prima giornata dedicata alle prove libere: due sessioni da un’ora con inizio fissato rispettivamente per le ore 11:30 e per le ore 15:00. Cresce l’attesa anche per vedere i confermi e i progressi della Ferrari che in Bahrain si è comportata da quarta forza molto vicina alla McLaren visto il sesto e l’ottavo posto di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La diretta dell’evento è affidata a Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) La Formula 1 è pronta per la seconda tappa. Dopo lo spettacolo del Gran Premio del Bahrain, con la vittoria di Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen, le venti monoposto del ‘circus’ sono pronte a darsi battaglia ad Imola dove è previsto il Gran Premio dell’. Si parte16 aprile con la tradizionale prima giornata dedicata alle: due sessioni da un’ora con inizio fissato rispettivamente per le ore 11:30 e per le ore 15:00. Cresce l’attesa anche per vedere i confermi e i progressi della Ferrari che in Bahrain si è comportata da quarta forza molto vicina alla McLaren visto il sesto e l’ottavo posto di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ladell’evento è affia Sky Sport Formula Uno (canale 207 del decoder di Sky) e anche a Sky ...

Advertising

RegioneER : ???? #coronavirus, da lunedì 12 aprile l'Emilia-Romagna torna in zona arancione. Leggi: - you_trend : ?? #BREAKING Il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano #Fedriga è il nuovo Presidente della Conferenza de… - Agenzia_Ansa : Dal 12 Aprile sei Regioni tornano in arancione. Sono Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Pi… - news_rimini : Da lunedì a scuola 6,5 mln studenti, 8 su 10, in Emilia Romagna oltre 500mila - Nazionale - Attualità - speleodori : RT @RegioneER: #Coronavirus, in @RegioneER su 29mila tamponi effettuati, 1.525 nuovi positivi. 2.270 guariti, giù i ricoveri -111. Vaccinaz… -