“Aggrediti perché gay | il video ci ha reso più forti Omofobia e razzismo uguali | serve aggravante Chi sta bloccando ddl Zan finge di non capire”

(Di domenica 11 aprile 2021) Ostaggio della Lega di Matteo Salvini e del centrodestra, per l’ostruzionismo in commissione giustizia al Senato del presidente leghista Andrea Ostellari, il disegno di legge Zan per il contrasto alla violenza e alla discriminazione per motivi legati alla omotransfobia, alla misoginia e alla disabilità, rischia di essere affossato, seppur già approvato alla Camera dei deputati ai tempi della maggioranza giallorossa del governo Conte bis. Tra l’arrivo del governo Draghi e il cambio di maggioranza, di fronte alla crociata delle forze di destra (come già avvenuto ai tempi dell’approvazione a Montecitorio, con tanto di dibattito surreale in Aula) e seppur tra il sostegno di alcuni esponenti di Forza Italia, la discussione del provvedimento, atteso da anni, è più volte slittata. Fino all’ultimo rinvio della calendarizzazione, la scorsa settimana. Ma se la vecchia maggioranza ...