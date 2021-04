Udinese-Torino 0-1 | Gotti | “Non riusciamo a segnare neanche a porta vuota”

(Di sabato 10 aprile 2021) “Credo che il problema più grande sia quello di non riuscire a fare gol, anche ae senza portiere, noi lo prendiamo senza che Musso faccia una parata in tutta la partita. Perdere fa sempre male, a maggior ragione con la sensazione di una squadra che l’aveva preparata bene e che ha concesso pochissimo”. Questa l’analisi di Lucadopo la sconfitta dell’contro il. “Siamo stati sfortunati negli episodi. Rigore su Becao? Ci sono tutti i supporti tecnologici per decidere, non vogliocommentarlo – prosegue il tecnico bianconero a Dazn, analizzando poi il penalty concesso ai granata – Arslan è il primo a rendersi conto di essere sul capocannoniere del, dovrebbe avere l’accortezza che non succeda una cosa del genere e magari fare ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Udinese - Torino 0-1, rete di Belotti A. (TOR) - SkySport : UDINESE-TORINO 0-1 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (61') ?? - MatteoPedrosi : ?????? #UdineseTorino 0-1: decide il rigore di Belotti. Vittoria fondamentale per il Toro nella corsa-salvezza. Si re… - marinabeccuti : Le pagelle di Udinese-Torino: il “Gallo” è tornato a cantare e ha regalato la Vittoria. Un’uscita sbagliata di Mili… - Torinogranatait : Le pagelle di Udinese-Torino: il “Gallo” è tornato a cantare e ha regalato la Vittoria. Un’uscita sbagliata di Mili… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Torino

Commenta per primo0 - 1 Milinkovic - Savic 6 : attento sulle conclusioni dalla distanza di De Paul. Nella ripresa è bravo a bloccare a terra il destro di Forestieri. Izzo 6,5 : una certezza per la ...Commenta per primo0 - 1 Musso 6 : praticamente mai chiamato in causa. Resta immobile sul rigore calciato da Belotti. Becao 6 : non soffre la fisicità degli attaccanti granata. Nel finale di gara si fa ...Luca Gotti ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita contro il Torino. Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Udinese.Importante vittoria del Torino, la squadra granata ha espugnato il campo dell'Udinese e conquistato tre punti importanti per la corsa alla salvezza. Vittoria di enorme importanza per il Torino che ...