UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Marc #Marquez torna a #Portimao: l’annuncio del #pilota e di #Honda @MotoGP @marcmarquez93 @HRC_MotoGP - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Marc Marquez torna a Portimao: “Ho l’ok dei medici, 9 mesi difficili”) è stato pubbli… - infoitsport : MotoGp, Marc Marquez può tornare a correre - LIRRIVERENTE3 : Molto molto bene ?? - fattiicaxituoi : Non sto piangendo ho solo un Marc Marquez Alenta nell'occhio? -

A questo punto manca solo di vederlo fisicamente in pista al GP Portogallo. Però davvero Marc Marquez è a un passo dal rientro nel Mondiale MotoGP a Portimao, terza gara del campionato 2021. Che ha annunciato così la notizia sui social: 'Ci vediamo la settimana prossima a Portimao!'. La MotoGp si appresta a ritrovare Marc Marquez. A quattro mesi dall'intervento - il terzo - al braccio destro, reso necessario per l'infezione legata alla pseudoartrosi dell'omero, il 28enne pilota spagnolo si e' sottoposto a una visita medica ed è stato dichiarato idoneo a gareggiare. Lo rende noto la Honda in una nota.