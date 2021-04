LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria ai quarti! In corsa anche Alessio e Rotolo (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.54 FINISCE QUI! Paulina Armeria AI quarti! Battuta la bulgara Kalina Petrova (n.4 del seeding) per 20-5! 10.49 In grande spolvero Paulina Armeria! L’azzurra è avanti 13-3 a 1’23” dalla fine! 10.45 La bulgara Petrova chiude avanti il primo round contro Paulina Armeria per 2-0. 10.40 Yaman supera senza troppi problemi Vasileiadou per 14-1. Ora tocca a Paulina Armeria! 10.36 Il match di Paulina Armeria comincerà al termine della sfida tra la greca Vasileiadou e la turca Yaman (ottavi di finale -62 kg). 10.31 Vittoria anche per il francese Bouzid, che nei -80 kg batte ai sedicesimi l’armeno Sargsyan. 10.27 Nella ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.54 FINISCE QUI!AIBattuta la bulgara Kalina Petrova (n.4 del seeding) per 20-5! 10.49 In grande spolvero! L’azzurra è avanti 13-3 a 1’23” dalla fine! 10.45 La bulgara Petrova chiude avanti il primo round controper 2-0. 10.40 Yaman supera senza troppi problemi Vasileiadou per 14-1. Ora tocca a! 10.36 Il match dicomincerà al termine della sfida tra la greca Vasileiadou e la turca Yaman (ottavi di finale -62 kg). 10.31 Vittoriaper il francese Bouzid, che nei -80 kg batte ai sedicesimi l’armeno Sargsyan. 10.27 Nella ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: avanti Armeria e Rotolo eliminato Samuele Baliva - #Taekwondo #Europei… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria si qualifica per gli ottavi! Tocca a Daniela Rotolo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi cede allo spagnolo Jorquera! L’azzurro coglie il bronzo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi vola in semifinale! Eliminate le sorelle Al Halwani -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: tra poco Simone Crescenzi nel suo quarto! Eliminate le sorelle Al Halwani -… -