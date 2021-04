La “fronda” dei piccoli comuni, acquisti su Amazon senza passare da Consip. Interrogazione parlamentare e polemiche (Di sabato 10 aprile 2021) Lo scorso 21 marzo è stato siglato un accordo che sta creando subbuglio nell’intricatissimo mondo degli acquisti della pubblica amministrazione. Asmel, associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, che raggruppa 3.500 piccoli comuni italiani, ha siglato un accordo con Amazon prime business per procedere direttamente agli acquisti per gli enti locali. Si tratta di acquisti per cifre relativamente ridotte, fino a 5mila euro, che quindi non richiedono gara pubblica ai termini di legge. Ma si tratta anche di una sorta di insubordinazione nei confronti di Consip, la centrale nazionale degli acquisti pubblici, che fa capo al ministero del Tesoro. Asmel utilizza la sua piattaforma Mepal e anticipa il pagamento al sito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Lo scorso 21 marzo è stato siglato un accordo che sta creando subbuglio nell’intricatissimo mondo deglidella pubblica amministrazione. Asmel, associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, che raggruppa 3.500italiani, ha siglato un accordo conprime business per procedere direttamente agliper gli enti locali. Si tratta diper cifre relativamente ridotte, fino a 5mila euro, che quindi non richiedono gara pubblica ai termini di legge. Ma si tratta anche di una sorta di insubordinazione nei confronti di, la centrale nazionale deglipubblici, che fa capo al ministero del Tesoro. Asmel utilizza la sua piattaforma Mepal e anticipa il pagamento al sito di ...

