Giro dei Paesi Baschi 2021: David Gaudu trionfa ad Arrate al termine di una tappa strepitosa. Roglic conquista la generale (Di sabato 10 aprile 2021) Il transalpino di David Gaudu (Groupama-FDJ), al termine di una frazione strepitosa, si è imposto sulla salita di Arrate, sede d'arrivo dell'ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2021. Al secondo posto si è piazzato Primoz Roglic (Jumbo-Visma), il quale ha, così, ottenuto il successo in classifica generale. Il terzo gradino del podio, invece, è andato ad Alejandro Valverde (Movistar). Nella graduatoria finale, Roglic ha preceduto il compagno Jonas Vingegaard e il connazionale Tadej Pogacar. Gli scatti, data la conformazione della frazione, breve e con salite presenti appena dopo il via, sono iniziati praticamente dal chilometro uno. La Jumbo-Visma ha provato a mettere ...

