Gasp | ' Mai facile giocare a Firenze Mando un abbraccio a Prandelli'

(Di sabato 10 aprile 2021) La lunga volata per la Champions va avanti. Domani sera l'Atalanta fa visita alla Fiorentina per mantenersi nelle prime quattro della classifica. Gian Pieroerini vive comunque la sfida con ...

Ultime Notizie dalla rete : Gasp Mai

All'andata era nel mirino della critica perché segnava poco… 'Che fosse un calciatore di valore si sapeva - risponde- . Doveva solo avere la sua consacrazione e per i giovani è normale ...MERCATO- 'Mi rendo conto che nel nostro ambiente tra di noi non se ne parla, abbiamo la testa alla partita per la finale di campionato, il resto sono tutte chiacchiere esterne a volte ...La lunga volata per la Champions va avanti. Domani sera l’Atalanta fa visita alla Fiorentina per mantenersi nelle prime quattro della classifica. Gian Piero Gasperini vive comunque la sfida con ...Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida al Franchi contro la Fiorentina (ore 20.45), racconta dello stato di forma dei nerazzurr ...