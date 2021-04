Enula eliminata ad Amici 2021: “Ho paura”, il pubblico non ci sta (Di domenica 11 aprile 2021) La cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio contro Tancredi e Aka7even e ha dovuto lasciare la scuola L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 11 aprile 2021) La cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio contro Tancredi e Aka7even e ha dovuto lasciare la scuola L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

mipiacebucarmi : Enula eliminata e quei cessi di Raffaele e martina ancora lì #Amici20 - Giattino97 : RT @sononatanera: ENULA DURANTE TUTTO L’ANNO PRIMA IN TUTTE LE CLASSIFICHE E VIENE ELIMINATA ALLA QUARTA PUNTATA #Amici20 - _cuoreamaro : RT @noncapisconcaz_: Enula eliminata mi ricorda quando in finale è andata Giulia e non Nyv - keepfaithbaby : RT @perchetendenzat: “ Enula “: perché è stata eliminata. Ora è ufficiale, questa eliminazione è la conferma che non è un talent show ma… - Albanoka1 : RT @perchetendenzat: “ Enula “: perché è stata eliminata. Ora è ufficiale, questa eliminazione è la conferma che non è un talent show ma… -