Emilio Fede è stato ricoverato in condizioni critiche 

AGI - Il giornalista Emilio Fede e' ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sarebbero critiche. L'ex direttore del Tg4, prossimo a compiere 90 anni, si troverebbe nell'ospedale milanese da alcuni giorni.

