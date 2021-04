Dayane Mello parla di Rosalinda Cannavò e di Tommaso Zorzi (Di sabato 10 aprile 2021) Che fine ha fatto Dayane Mello? La bella brasiliana dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è un po’ sparita dai radar ed a circa un mese dall’ultima intervista in tv (era da Barbara d’Urso), ha rilasciato una nuova intervista al portale SuperGuidaTv dove ha parlato di Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. “Ciò che mi ha spinto a partecipare a quest’edizione del Grande Fratello Vip è stato il bisogno di mettermi nuovamente in gioco. Finora i reality a cui ho preso parte hanno sempre messo alla prova la mia forma fisica. Questa volta, invece, ho voluto sfidare nuovamente me stessa ed accettare una prova di carattere psicologico: vivere sei mesi con gli altri concorrenti, lontana dai miei affetti”. E ancora: “La più grande vittoria è stata in primis aver ... Leggi su biccy (Di sabato 10 aprile 2021) Che fine ha fatto? La bella brasiliana dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è un po’ sparita dai radar ed a circa un mese dall’ultima intervista in tv (era da Barbara d’Urso), ha rilasciato una nuova intervista al portale SuperGuidaTv dove hato di, Giulia Salemi e. “Ciò che mi ha spinto a partecipare a quest’edizione del Grande Fratello Vip è stato il bisogno di mettermi nuovamente in gioco. Finora i reality a cui ho preso parte hanno sempre messo alla prova la mia forma fisica. Questa volta, invece, ho voluto sfidare nuovamente me stessa ed accettare una prova di carattere psicologico: vivere sei mesi con gli altri concorrenti, lontana dai miei affetti”. E ancora: “La più grande vittoria è stata in primis aver ...

