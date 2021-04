Coronavirus | i dati di oggi – 17 567 nuovi casi e 344 morti Calano ricoveri e terapie intensive

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 aprile 2021) In Italia sono stati registrati17.567di positività al, frutto di 320.892 tamponi molecolari e antigenici processati. Il tasso di positività si attesta quindi al 5,5%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 344nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei: ci sono 27.654 pazienti Covid nei reparti di area medica, 492 in meno rispetto a venerdì. In terapia intensiva invecedi 15 i posti letto occupati: in totale ci sono 3.588 persone positive al virus in rianimazione. Iattualmente positivi scendono a 533.085, con altri 20.483 guariti nelle ultime 24 ore.